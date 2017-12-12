Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçıdna Orhangazi Belediyespor'u 3-0 yenen Antalyaspor, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 boyun eğse de tur atlayan taraf oldu.

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Teknik direktör Leonardo'yla yollarını ayıran ve başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifa ettiği Antalyaspor mücadelenin 25. dakikada El Kabir'le 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 40. dakikada Mustafa Yüksektepe'yle eşitliği sağladı ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Antalyaspor, 2. yarıda bir kez daha öne geçti. 59. dakikada sahne alan Emre Güral skoru 2-1'e getirdi. Konuk ekip mücadelenin son dakikalarında iki gol buldu. Önce Koray Kurt, 84. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi sonra İlhan Faruk Güler 89. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor bir üst tura yükselen ilk takım oldu.