Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u geri düştüğü mücadelede Talisca'nın golleriyle 2-1 yendi.

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Beşiktaş, son lig karşılaşmasına göre sahaya 3 değişiklikle çıktı. 23 Aralık 2017'deki Sivasspor mücadelesinde oynayan ancak sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunamayan Pepe ve Tosic, Şenol Güneş'in tercihiyle yedek oturan Gökhan Gönül'ün yerine Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve yeni transfer Domagoj Vida sahaya 11'de çıktı. Hırvat stoper, bu maçla birlikte siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı.

Antalyaspor, maçın 8. dakikasında 1-0 öne geçti: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Deniz Kadah ceza sahası içine ortasını yaptı. Takım arkadaşının dokunamadığı pozisyonda topla buluşan Charles sert bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.





Antalyaspor - Beşiktaş











































































































Antalyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş 25. dakikada bir gol buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Adriano'nun yaptığı ortayı arka direkte Ryan Babel indirdi. Penaltı noktasının hemen yanında Talisca vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Halis Özkahya, Babel'in topu indirdiği pozisyonda faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Siyah-beyazlılar, 30. dakikada skoru eşitledi: Sol kanatta topla ilerleyen Caner Erkin ceza sahası içine pasını gönderdi. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının içinde sol çaprazda Atiba Hutchinson karşıladı. Kanadalı oyuncu bekletmeden kısa pasını gönderdi. Penaltı noktasının hemen yanında Talisca vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Beşiktaş, 54. dakikada öne geçti: Atılan kısa pasla topla buluşan Talisca ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti. Bu topu kaleci Ferhat Kaplan tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırılmaya çalışılan topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası içi sağ çaprazdan ortasını gönderdi. Arka direğin hemen yanında altıpas içinde Talisca kafa vuruşunu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

Antalyaspor, 62. dakikada rakip cezahasında Medel'in bulunduğu pozisyonda topun Şilili futbolcunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakemin kararı devam oldu.

Maçın 90+3. dakikasına girildiğinde Talisca, gole bir kez daha yaklaştı. Brezilyalı yıldızın uzun mesafeden çektiği harika şutta kaleciyi geçemedi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başladı. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

ANTALYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 2



STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım, Diego, Celustka, Musa Nizam (Dk. 60 Sakıb Aytaç), Charles, Zeki Yıldırım, Danilo (Dk. 83 Chico), Emre Güral, El Kabir (Dk. 76 Harun Alpsoy), Deniz Kadah

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin (Dk. 76 Gökhan Gönül), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 83 Lens), Negredo

GOLLER: Dk. 8 Charles (Antalyaspor), Dk. 30 ve 54 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 57 Danilo, Dk. 72 Charles (Antalyaspor) Dk. 72 Caner Erkin (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçın 8. dakikasında Babel'in sol kanattan ortasında, penaltı noktasının gerisinde topla Talisca'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında, Deniz Kadah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



10. dakikada Charles'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada Beşiktaş karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hutchinson'ın pasında, Talisca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda, defanstan seken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Charles'ın defans arkasına gönderdiği pasla kaleci Fabricio ile karşı karşıya kalan Emre Güral'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Fabricio'dan döndü. Dönen topu altıpasın sağında tamamlayan Emre Güral'ın şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



50. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, El Kabir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



54. dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Negredo'nun topuk pasında penaltı noktası üzerinde Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Quaresma'nın ortasında, arka direkte topla buluşan Talisca, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

83. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

89. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Talisca'nın caza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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