Antalyaspor'da seçim tarihi 7 Aralık

Antalyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurulun 7 Aralık Pazartesi günü Atilla Konuk Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün 15 Kasım'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı açıklamasının ardından yönetim kurulu toplantısında genel kurul tarihi belirlendi. Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada seçimli genel kurulun 7 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu. Genel kurulun saat 16.00'da Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, açılış ve saygı duruşuyla başlayacak genel kurulun gündem maddelerinde istifa ve atamaların genel kurula sunulması, yeni yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin yer aldığı ifade edildi.

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Ali Şafak Öztürk