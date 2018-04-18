Kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maça odaklandı.

Kulübün basın sözcüsü Cumhur Arıcı, takımın 4 haftadır kaybetmediğine dikkati çekti. Son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladıklarının altını çizen Arıcı, ligde 35 puanla 11. sırada bulunduklarını hatırlattı.

"RAHAT BİR MAÇ OLACAK"

Takımda morallerin yüksek olduğunu ifade eden Arıcı, "Geçen hafta rakiplerimizin hemen hemen tamamının puan kaybetmesiyle daha rahatladık. Fenerbahçe karşılaşması, bizim açımızdan rahat bir maç olacak. Bu maça puan almaya gidiyoruz. Takımımızda öyle bir hava var. Fenerbahçe'den çekinmiyoruz, onlar bizden çekinsin." diye konuştu.

Arıcı, geçen hafta Atiker Konyaspor ile yaptıkları ve 0-0 sona eren maçta sakatlıkları bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını, bu oyunculardan Hakan Özmert ile Maicon Marques'in Fenerbahçe müsabakasına yetişebileceğini aktardı.

Ligin kalan bölümünde 5 maç yapacaklarını anımsatan Arıcı, "Sahamızda Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşmaları da kazanabileceğimizi düşünüyorum. Gençlerbirliği deplasmanına da üç puan için gideceğiz. Ligin son haftası ise Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacağız." açıklamasında bulundu.

Arıcı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra yükselişe geçtiklerini dile getirdi.

"Ligde ikinci yarı fikstürüne baktığımız zaman 1,5 puan ortalamasıyla oynuyoruz, ligin 6. sırasındayız." diyen Arıcı, şöyle devam etti:

"Bu, çok önemli. Geride bıraktığımız 4 maç için koyduğumuz hedefi fazlasıyla tutturduk. Rahat olmak için 35 puan yeterli değil belki ama bizim alacağımız bir puan bile yetebilecektir. 36, 37 puana ulaşan takım ligde kalacak gibi gözüküyor."

Cumhur Arıcı, geçen hafta futbolculara ödeme yaptıklarını da kaydetti.

ETO'O'NUN UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNDUĞU İDDİASI

Atiker Konyaspor ile Antalya Stadı'nda yaptıkları maçtan sonra rakip takımda forma giyen eski oyuncuları Samuel Eto'o'nun sahadan ayrılırken kırmızı-beyazlı taraftarlara uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasını da değerlendiren Arıcı, şunları kaydetti:

"Futbol Federasyonu, söz konusu görüntü üzerine inceleme başlatmış, yönetim kurulu olarak bizim ayrıca aynı makama başvuru yapmamıza gerek olmadığına karar verdik. Eto'o'nun davranışı, etik olarak kimseye yapılmaması gereken, yanlış bir davranış."

Antalyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlardan bazıları, Eto'o'yu, üzerinde fotoğrafı olan sahte dolarları sahaya atarak protesto etmişti. Ayrıca bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Kamerunlu yıldız oyuncuya tepki göstermişti.