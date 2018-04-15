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Eski takımıyla çıkışlar, inişler yaşadıklarını ama en önemlisi unutulmaz anılar paylaştıklarını kaydeden Eto'o, "Bana vermediğin hiçbir şey yok. Bana ihtiyaç duyduğum her şeyi verdin. Senden; neşe, barış, heyecan, deneyim, olgunluk ve her şeyden önce sevgi ve bolluk aldım."