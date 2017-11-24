Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: "Fenerbahçe maçı zor olacak"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, basın toplantısı düzenledi.
Antalyaspor'un, taraftarı önünde oynadığı için Fenerbahçe'ye karşı avantajı olduğuna değinen Araujo, "Bazen bu tür maçlar ters olur her iki taraf için de. Ama bizim için bakıldığında bazı avantajlarımız var. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu haliyle Fenerbahçe üzerinde baskı oluşturacak. Fenerbahçe için de önemli bir maç. Onlar da son maçlarında galip geldiler ama bizim açımızdan daha önemli. Konyaspor karşısında geliştirdiğimiz oyunu Fenerbahçe maçında da üzerine koyarak geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Takımda sakat oyuncuların bulunduğuna değinen Araujo, "Fenerbahçe büyük bir oyuncu topluluğundan oluşan bir kulüp ve bir takım. Baktığımız zaman 4-1 galip geldikleri Sivasspor maçında 5 oyuncudan yoksun çıktılar sahaya. Bizim de eksik oyuncularımız var ama bu asla bir bahane değil. Bizim de büyük bir oyuncu grubumuz var ve hazır olan oyuncular sahada olacak." dedi.
Samir Nasri'nin sakatlık sonrası yeniden takımda yer almasından dolayı mutluluğunu ifade eden Leonardo, "Nasri'nin geri gelmesinden dolayı mutluyum. Diğer taraftan William Vainqueur, Djourou gibi oyuncularım eksik ama Nasri'nin geri gelmesi gerçekten mutluluk verici ve pozitif bir olay. Bütün grubu değerlendirdiğimizde zaten biz her şeyimizi vermekle yükümlüyüz. Bu tür farklılıkları oluşturacak oyuncuların geri gelmesi, takıma pozitif katkı verecektir" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'un yeni stadyumunda oynadığı maçlarda galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine Leonardo, "Bu geçmişten gelen kültürü galibiyet alarak devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak, rakibimiz sezona farklı sistemlerle başladı. Önce 4-3-3 sistemiyle başlayıp, ardından bazı değişikliklerle 4-2-3-1 taktiğine göre oynamaya çalıştılar. Farklı sistemlerde oynayan bir takım. Son maçta bazı oyunculardan yoksun olmalarına rağmen galip geldiler" dedi.
Basın toplantısının ardından Araujo yönetiminde Antalyaspor, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda, oyuncular koşu, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Danilo, Salih, Zeki, Yusuf, Sandro, Djourou ve Menez katılmadı. Antrenmanı izleyen öğrenciler, Eto'o'ya büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler Eto'o ve Antalyaspor lehine tezahürat yaptı.
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