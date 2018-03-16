TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'un kulüp başkanı Gökay Budak'ın ziyaretinde, federasyon yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un kulüp başkanı Cihan Bulut'un, aynı isimlerin yer aldığı ziyaretinde ise Yıldırım Demirören'e forma takdim ettiği bildirildi.