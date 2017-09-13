Antalyasporlu Salih Dursun'un çapraz bağları koptu

Antalyaspor, Salih Dursun'un sakatlığıyla sarsıldı!

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlatan Antalyaspor'da Rıza Çalımbay, dün yapılan antrenmanda Salih Dursun'un çapraz bağlarının koptuğunu ve en az 6 ay sahalardan uzak olacağını kaydetti.

Salih Dursun, bu sezon Antalyaspor formasıyla ligde 4 maça çıktı.

Antalyaspor - Salih Dursun