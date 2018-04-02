İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, olay yerinden otomobille kaçmak isteyen şüpheliler B.U. ve M.P. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, kaya patlatmak için kullanılan 2 patlayıcı, 2 metrelik halat, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

Zanlılar, işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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