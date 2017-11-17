AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi o sayfada!

Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi vize sınavları için kısa bir süre kaldı. Yaklaşan sınavlar öncesinde öğrenciler büyük merakla sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. İnternet üzerinde belgelerin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için " AÖF sınav giriş yerleri" ve "AÖF sınav giriş belgesi" aramalarını yapan öğrenciler, sınava girecekleri merkezi öğrenmek için sınav yerlerini dört gözle bekliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, büyük heyecanla sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyor. Güz Dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kala öğrenciler sınava girecekleri merkezi öğrenmek için internet üzerinde de sık sık "AÖF sınav giriş yerleri" ve "AÖF sınav giriş belgesi" aramalarını yapıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞRENME EKRANI

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı ancak belgelerin kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri merkez bilgisi yer alacak ve sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınavlara alınmayacak.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrenci, sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi beklerken bir yandan da AÖF vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Güz Dönemi vize sınavları için tarihler geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Yapılan açıklamaya göre 2017-2018 AÖF vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihlerinin 25-26 Kasım olarak açıklanması üzerine sınav giriş belgelerinin de 19-20 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

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