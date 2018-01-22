AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca açıköğretim öğrencisi bu sorunun yaıtını arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kredi notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı', 'Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2018 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim sıanv sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2018 AÖF sonuçları ile ilgili merak edilenler...

2018 AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIMI? AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını araştırıyor. Açıköğretim öğrencileri mezun olabilmek için iyice hazırlandıkları sınavın ardından sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Fakat, AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı duyuruya göre, sınav sonuçları uygulanan sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Buna göre AÖF final sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandığı an haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA! AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ

13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının soru ve cevapları e-Kampüs üzerinden adayların erişimine açıldı. AÖF soru ve cevaplarını görüntüleyebilmek için https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresini açın. Daha sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan pencerede sol tarafda "Derslerim" başlığı altındaki derslerinize tıklayın. Daha sonra sol alt tarafta "Çıkmış Sınav Soruları" kategorisine tıklayın. Gelen ekranda girmiş olduğunuz sınavların soru ve cevaplarına erişebileceksiniz.

AÖF sınav soru ve cevapları her ders kategorisinin kendi içerisinde yer almaktadır.

AÖF SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Şubat Cuma günü sona erecek. Anadolu Üniversitesi tarafından mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat olarak belirlendi.

AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

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