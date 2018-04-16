Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF) öğrencileri, geride bıraktığımız hafta sonunda Bahar Dönemi vize sınavlarına katıldı ve AÖF'te Bahar Dönemi vize süreci tamamlandı. Sınavlar sonrasında öğrenciler sınavdan aldıkları notların ne zaman belli olacağını da araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ Mİ?

İki oturumda yapılan AÖF sınavları sonrasında öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmazken, bir önceki sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe bakılırsa, tahminlere göre 15 gün içerisinde AÖF sınav sonuçları erişime açılacak ve öğrenciler sınavdan aldığı notu görüntüleyebilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

14-15 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF sınavları sonrasında, sınavda işaretledikleri cevapların doğruluğunu kontrol etmek isteyen öğrenciler de bir yandan soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor.

AÖF soru ve cevapları henüz Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmadı. Sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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