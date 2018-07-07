AÖL yani Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavı geldi çattı. Sınavlar bugün 2 oturum yarın da 1 oturum olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleşecek. AÖL öğrencieri sınavda çıkan soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ederken, bir taraftan da AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. AÖL 3. dönem sınavına dair detaylar haberimizde...

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL soru ve cevapları yarın (8 Temmuz) yapılacak son sınavın ardından bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL soru ve cevaplarına göre, öğrenciler doğru ve yanlış hesaplaması yaparak sınav sonuçlarına dair tahminlerde bulunacaklar.



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA? NE ZAMAN?

7 - 8 Temmuz'da 3 oturumda gerçekleşecek sınav saatleri şöyle:

07 Temmuz 2018 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Temmuz 2018 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak öğrenciler sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. AÖL sınavı giriş belgesi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

AÖL SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN