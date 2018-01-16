Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için 2017-2018 iş takvimi yayınlandı. Sınav tarihlerini merak eden öğrenciler AÖL iş takvimini merak ediyor. İşte 2017-2018 AÖL iş takvimi...

AÖL İŞ TAKVİMİ! 2017-2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL, 1. dönem sonu sınavları: 9-10 Aralık 2017

2017-2018 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 27 Aralık 2017

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yeni (ilk kayıt) kayıt işlemleri: 8-23 Ocak 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL, 1. dönem kayıt yenileme işlemleri: 8-23 OCAK 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 2017-2018 2. dönem mazeretli ilk kayıt, kayıt yenileme işlemleri: 24-26 Ocak 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme: 10-26 Ocak 2018

AÖL için, kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 31 Ocak 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL, 2. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 13 Mart 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 2. dönem sonu sınavları 17-18 Mart 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 13 Nisan 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 24 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme işlemleri: 27 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 3 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL3. dönem sonu sınavları: 7-8 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 31 Temmuz 2018

DİKKAT: 2017 2 Döneminde Ortaokul/İlköğretim Diplomasıyla İlk Kayıt/Yeni Kayıt yaptıran Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ders seçim işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek. Bu öğrenciler ders seçimi işlemi yapmayacak.

Yeni Kayıtlar, Açık Öğretim Lisesi için, 1. ve 2. dönemler; Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri için sadece 1. dönemde alınmaktadır.

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