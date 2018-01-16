Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için 2017-2018 iş takvimi yayınlandı. Sınav tarihlerini merak eden öğrenciler AÖL iş takvimini merak ediyor. İşte 2017-2018 AÖL iş takvimi...
AÖL İŞ TAKVİMİ! 2017-2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL, 1. dönem sonu sınavları: 9-10 Aralık 2017
2017-2018 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 27 Aralık 2017
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yeni (ilk kayıt) kayıt işlemleri: 8-23 Ocak 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL, 1. dönem kayıt yenileme işlemleri: 8-23 OCAK 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 2017-2018 2. dönem mazeretli ilk kayıt, kayıt yenileme işlemleri: 24-26 Ocak 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme: 10-26 Ocak 2018
AÖL için, kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 31 Ocak 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL, 2. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 13 Mart 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 2. dönem sonu sınavları 17-18 Mart 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 13 Nisan 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 24 Nisan-14 Mayıs 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme işlemleri: 27 Nisan-14 Mayıs 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 3 Temmuz 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL3. dönem sonu sınavları: 7-8 Temmuz 2018
AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 31 Temmuz 2018
DİKKAT: 2017 2 Döneminde Ortaokul/İlköğretim Diplomasıyla İlk Kayıt/Yeni Kayıt yaptıran Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ders seçim işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek. Bu öğrenciler ders seçimi işlemi yapmayacak.
Yeni Kayıtlar, Açık Öğretim Lisesi için, 1. ve 2. dönemler; Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri için sadece 1. dönemde alınmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.