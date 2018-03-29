Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları için heyecan başladı. AÖL sınav giriş belgelerini merak eden adaylar gözlerini MEB'e çevirmişti. MEB'den beklenen açıklama geldi. Adaylar sınavın yapılacağı 31 Mart'a kadar resmi site üzerinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖL giriş belgesi sorgulamak için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasına ulaşarak Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Sırasıyla "Güvenlik kodu", "Öğrenci Numarası" ve "Şifre" bilgilerinizi uygun yerlere doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ardından sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

AÖL GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TARİHLERİ

Haftasonu gerçekleştirilecek AÖL sınavlarından bişrinci oturumu 31 Mart Cumartesi saat 9.30'da ikini oturum 31 Mart Cumartesi saat 14.00'de üçüncü ve son oturum da 1 Nisan Pazar saat 15.00'de yapılacak.

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