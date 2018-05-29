Güney Koreli Electronic Times Gazetesi’nin isimsiz kaynaklarına göre, 2018 model iPhone’ların hepsi OLED ekranlara sahip olacak. Şirket, LCD ekran yerine organik ışık yayan diyotlara ve OLED panellere yönelmiş durumda.

İsimsiz endüstri kaynakları, Apple’ın önümüzdeki yıl satışa sunacağı üç iPhone modelinin hepsinde OLED ekranlar kullanmaya karar verdiğini belirtiyor.

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Günümüzde OLED ekrana sahip tek Apple marka telefon iPhone X. iPhone 8 ve 8 Plus ise LCD ekranlar kullanıyor. OLED paneller, görüntüleri daha canlı ve doygun göstermeleriyle LCD ekranlara karşı üstünlük sağlıyor.

OLED ekranlar daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunarken, aynı zamanda daha maliyetliler. Bu nedenle genellikle yalnızca iPhone X gibi üst seviye modellerde kullanılıyor.

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Apple’ın yeni iPhone’ların hepsinde OLED ekran kullanacağı haberi, şirketin en büyük LCD panel sağlayıcısı Japan Display hisselerinin yüzde 20 değer kaybetmesine sebep oldu.