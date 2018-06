Dün itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açan Apple Worldwide Developers Conference 2018'de (WWDC 2018), iOS 12'nin geliştirici sürümü meraklıların beğenisine sunuldu. Uyumlu cihazı olan herkesin indirebileceği yeni işletim sistemi, iPhone 5S'e kadar geriye uyumlu olarak yayınlandı.

iOS 12 ile çok eski cihazlarda bile performans iyileştirmesi vadeden Apple, iOS 11'i çalıştırabilen her iPhone ya da iPad'de yeni işletim sisteminin kullanılmasını mümkün kıldı. Eğer geliştirici hesabınız varsa beta.thuthuatios.com adresinden Apple'ın dilediğiniz beta işletim sistemlerine ulaşabilirsiniz.

iOS 12 geliştirici sürümünü hangi cihazlar kullanabilecek?

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9-inch iPad Pro 2. nesil

12.9-inch iPad Pro 1. nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

10.5-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch 6. nesil

WWDC 2018, 8 Haziran Cuma günü sona erecek.