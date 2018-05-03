iPhone’lar için indirimli pil kampanyası başlatan Apple, kimi cihazlarda dayanaksız hasarlar bularak kullanıcıları daha fazla tamir ücreti ödemeye zorunlu tutmakla suçlandı.
Geçtiğimiz aralık ayında pil ömrünü muhafaza etmek için iPhone’ları yavaşlattığını kabul eden Apple, bunu kullanıcılarıyla daha önce paylaşmadığı için özür dilemişti. Şirket karşılaştığı büyük kamuoyu tepkisinin ardından, yavaşlatılan iPhone 6 ve üzeri modellerin pillerini indirimli olarak değiştirme sözü vermişti.
BBC’nin haberine göre, kimi iPhone kullanıcıları Apple’ın indirimli pil değişim kampanyasından faydalanmak istediklerinde kötü sürprizlerle karşılaştılar ve markaya duydukları güven kökünden sarsıldı.
Şirketin bazı müşterilerden pil değişimi için indirimli fiyatın 10 katına kadar talep ettiğini fark edildi. İddialara göre, Apple fazla ücret talep ettiği müşterilerine, pil değişiminden önce telefonlarındaki mevcut hasarların giderilmesi gerektiğini söylüyor.
iPhone pilini değiştirtmek için şubat ayında Apple’a gönderen Josh Landsburgh ise durumun her zaman böyle olmadığını, şirketin en ufak hasarları bahane ederek ekstra ücret talep ettiğini söyledi.
Telefonunu gönderdikten iki gün sonra Apple’dan bir e-posta aldığını söyleyen Landsburgh, indirimli pil değişim kampanyasından faydalanabilmesi için şirketin önce telefonun köşesindeki ufak çöküntünün tamir edilmesini zorunlu tuttuğunu ve bunun için kendisinden 200 sterlin talep ettiğini açıkladı.
Telefonunu Apple’dan geri alan Landsburgh, pilini yerel bir telefon tamircisinde değiştirtmeyi tercih etti ancak bu sebeple Apple garantisinin dışına çıktı.
BBC ile iletişime geçen bir diğer iPhone kullanıcısı David Bowler ise telefonunun kusursuz halde olduğunu ancak Apple’ın cihazın içerisinde bulunan mikrofon ve hoparlörün hatalı olduğunu belirterek pil değişiminden önce bu sorunları gidermek için kendisinden 250 sterlin talep ettiğini söyledi.
Telefonun mikrofonunun ve hoparlörünün çalıştığından emin olan Bowler, iPhone’unu Apple’dan geri aldı ve bir mobil cihaz uzmanına götürdü. Uzman mikrofon ile hoparlörün sorunsuz çalıştığını gördü ve Apple’ın reddettiği cihazın pilini herhangi bir problemle karşılaşmadan değiştirdi.
Kendi hatasını kabul ettiği için kâr eder gibi görünen Apple’ın tamir sayfasında, iPhone pil değişimini engelleyen kırık ekran v.b. hataların önce giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak buradaki pil değişimini engelleyen kısmı yoruma açık görünüyor.
BBC’nin web üzerinden yazılı iletişime geçtiği Apple müşteri hizmetleri çalışanlarından bazıları, şirketin pil değişiminden önce “tüm hasarların” giderilmesinin zorunlu tuttuğunu garanti şartlarında belirttiğini söyledi.
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