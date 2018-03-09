Yeni teknolojileri benimserken bir hayli cesur davranan Apple, daha önce 3,5 mm kulaklık girişini iptal ederek akıllı telefon pazarını peşinden sürüklemişti. Şirket şimdi de iPhone ve iPad’lerin tek fiziksel bağlantı noktası olan Lightning yuvasını yenilemeye hazırlanıyor.

Apple’ın 2012 yılında geliştirdiği iPhone, iPad ve iPod Touch modellerinden bu yana tüm cihazlarda yer verdiği Lightning şarj yuvası değişiyor. Şirket, yuvanın ve şarj cihazının bağlantı noktasını değiştirmeyi ön gören fikrini patentledi.

Apple, yeni iPhone ve iPad’lerin fiziksel bağlantı yuvasını ve Lightning kablosunu suya dayanıklı şekilde yeniden tasarlamış durumda. Şirket, iPhone gibi suya dayanıklı elektronik cihazların şarj edildikleri esnada su hasarına maruz kalma ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor.

iPhone ve iPad’lerin şarj bağlantılarını suya dayanıklı hale getirmek için Lightning bağlantısının tasarımı yenilendi. Patent, yenilenen Lightning ucunun Apple imzalı yeni cihazlarda bulunacak vakumlu sıkı bir yuvaya bağlanacağını gösteriyor.

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Apple, Lightning yuvasının vakumlarının iOS işletim sistemi tarafından yönetileceğini belirtiyor. Kullanıcıların telefon ve tabletlerini şarj kablosundan ayırmak için önce cihazlarının arayüzünden vakum sistemini devre dışı bırakması gerekebileceği ekleniyor.

Apple’ın yeni Lightning sistemine 2019 model cihazlarda yer vermesi muhtemel. Bu yıl satışa sunulacak tüm iPhone ve iPad’ler ise 2012 yılından bu yana kullanılan Lightning kablolarıyla çalışmaya devam edecek.