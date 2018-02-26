Taylandlı bir finans kuruluşu olan KGI Securities'in önde gelen analistlerinden Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2018 yılı içerisinde kendi markasını taşıyan kulak üstü kulaklık modelini piyasaya sürecek.

Son zamanlarda AirPods modeli için düşündüğü güncellemeler ve yeni özellikler ile kulaklık dünyasına verdiği önemi gösteren Apple, işleri bir adım ileri taşıyarak kulak üstü kulaklık modeli geliştirmek niyetinde, üstelik bu defa kendi markasıyla.

2014 yılında dünyanın en ünlü kulaklık markalarından biri olan Beats'i 3 milyar dolar karşılığında bünyesine katarak bu sektörde ne denli ciddi olduğunu gösteren Amerikan devi, yeni kulak üstü kulaklık modeliyle bu yatırımının meyvelerini toplamaya hazırlanıyor.

Fiyat konusunda da bir öngörüye sahip olan Ming-Chi Kuo'ya göre yeni kulaklıklar 159$'a satılan AirPods'lardan daha pahalı olacak. Ünlü analist aynı zamanda bu yeni ürünlerin 2018 yılı bitmeden satışa sunulacağını da düşünüyor.