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YouTube fenomeni araba motorunu temizlemenin en iyi yolunu anlattı!

07.06.2018 - 10:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Chris Fix isimli YouTube fenomeni, araba motorlarını ilk günkü gibi tertemiz yaptı, yaparken de izlediği yöntemleri takipçileriyle paylaştı. Öyle ki motoru o kadar iyi temizledi ki üzerine yiyeceklerini bile koydu. İşte aşama aşama o kareler...

  • 1 Araba motoru nasıl temizlenir?
    1 | 89

    Araçlarımızı gündelik hayatta kullanırken iç ve dış temizliğine özen gösteririz. Fakat araçlarımızın görünmeyen bir bölümü olan ve hatta bazılarımızın ayda yılda bir açtığı motora genel olarak bakmayız.

  • 2 Araba motoru nasıl temizlenir?
    2 | 89

    Ancak aracın motorunu temizlemek motorun ömrünü uzatır. YouTube fenomeni Chris Fix de araç sahiplerinin kendi arabalarını kendilerinin temizleyebileceğini söyledi.

  • 3 Araba motoru nasıl temizlenir?
    3 | 89

    Basit malzemelerle farklı araçların motorlarını temizleyen YouTube fenomeni, izleyicilerine de tavsiyelerde bulundu. Farklı araçların motor düzenlemelerine göre motorları temizleyen adam, motorun üzerine yiyeceklerini bile koydu.

     

  • 4 Araba motoru nasıl temizlenir?
    4 | 89

    Farklı araçların motorunu ilk günkü haline getiren fenomen adam izlediği yolu adım adım takipçileriyle paylaştı.

  • 5 Araba motoru nasıl temizlenir?
    5 | 89

    Chris Fix, motoru temizleyebilmek için temizlik mendilleri, sabunlu su, mikrofiber havlular, farklı boyutta fırçalar, döşeme onarıcı, sprey cila, boru temizleyicileri, kumaş boyası, metal tel fırça, kalem boya kullandı.

     

  • 6 Araba motoru nasıl temizlenir?
    6 | 89

     

     

  • 7 Araba motoru nasıl temizlenir?
    7 | 89

    İlk aşama olan hazırlık aşamasında hijyen için eldiven ve güvenlik için gözlük taktı.

     

  • 8 Araba motoru nasıl temizlenir?
    8 | 89
  • 9 Araba motoru nasıl temizlenir?
    9 | 89

    Ardından güvenlik için araba aküsünü yerinden çıkarıp güç kaynağını kesti.

  • 10 Araba motoru nasıl temizlenir?
    10 | 89

    Böylelikle zor alanlara da ulaşmak kolaylaşacaktı.

     

  • 11 Araba motoru nasıl temizlenir?
    11 | 89

    Aküyü çıkarsa bile ıslanmasını istemeyeceği parçalar hala motordaydı.

     

  • 12 Araba motoru nasıl temizlenir?
    12 | 89
  • 13 Araba motoru nasıl temizlenir?
    13 | 89
  • 14 Araba motoru nasıl temizlenir?
    14 | 89

    Ancak bazı araçlarda bu kısım plastikle kaplandığı için sorun yaratmıyor.

     

  • 15 Araba motoru nasıl temizlenir?
    15 | 89

    Motor yağı çubuğunu da iyice kontrol edip içeri su kaçmaması için kapalı olduğundan emin oldu.

     

  • 16 Araba motoru nasıl temizlenir?
    16 | 89

    Hazırlık aşamasından sonra motoru su değdirmeden temizlemeye koyuldu. Çünkü yüzeydeki toz hemen suyla yıkanırsa kir daha da motorun içerilerine girer ve motor temizlenemez.

     

  • 17 Araba motoru nasıl temizlenir?
    17 | 89

    Kuru temizlik için farklı boyutlarda fırçalar kullandı. 

     

  • 18 Araba motoru nasıl temizlenir?
    18 | 89

    Kuru tozları elektrik süpürgesi ve fırçalarla temizledi.

  • 19 Araba motoru nasıl temizlenir?
    19 | 89

    Fırçayla ilk olarak yapışan tozları yerinden oynattı, süpürgeyle de tozlardan kurtuldu.

     

  • 20 Araba motoru nasıl temizlenir?
    20 | 89

    Süpürgeyle temizleme işlemi yaklaşık 5 dakika sürdü. 

     

  • 21 Araba motoru nasıl temizlenir?
    21 | 89
  • 22 Araba motoru nasıl temizlenir?
    22 | 89

    Karedeki gibi geniş ve alüminyum yüzeydeki alanlarda da metal fırça kullandı.

  • 23 Araba motoru nasıl temizlenir?
    23 | 89
  • 24 Araba motoru nasıl temizlenir?
    24 | 89
  • 25 Araba motoru nasıl temizlenir?
    25 | 89
  • 26 Araba motoru nasıl temizlenir?
    26 | 89

    Elektrikli fırçayla alanın iyice temizlenmesini sağladı. 

  • 27 Araba motoru nasıl temizlenir?
    27 | 89
  • 28 Araba motoru nasıl temizlenir?
    28 | 89

    İşte son hali...

  • 29 Araba motoru nasıl temizlenir?
    29 | 89
  • 30 Araba motoru nasıl temizlenir?
    30 | 89

    Diğer araçların da metal kısmını temizledi. 

  • 31 Araba motoru nasıl temizlenir?
    31 | 89
  • 32 Araba motoru nasıl temizlenir?
    32 | 89
  • 33 Araba motoru nasıl temizlenir?
    33 | 89

    Herkesin endişelendiği üçüncü aşama ise suyla motoru yıkama kısmına geçti. Fenomen adam, motor sıcakken yıkama işlemine geçilemeyeceğini söyledi. Çünkü sıcak motora soğuk su dökmek motora zarar verebilir. 

  • 34 Araba motoru nasıl temizlenir?
    34 | 89

    Suyla yıkama için hortum, sabunlu su, ıslak mendik, mikrofiber bez ve çeşitli fırçalar kullandı. 
    Kaputun içn kısmını ilk önce temizleyeceği için çöp poşetiyle motorun üzerini örttü. Böylelikle toz motorun içine girmedi ve motor kuru kaldı. 

  • 35 Araba motoru nasıl temizlenir?
    35 | 89

    Tavanı hortumla yıkadı ancak yine tam olarak temiz gözükmüyordu.

  • 36 Araba motoru nasıl temizlenir?
    36 | 89
  • 37 Araba motoru nasıl temizlenir?
    37 | 89
  • 38 Araba motoru nasıl temizlenir?
    38 | 89

    Eğer üst kısım çok kirliyse sprey halı temizleyicilerinden kullanabilirsiniz. 

  • 39 Araba motoru nasıl temizlenir?
    39 | 89

    Ardından kaputun içine hortum tutup sonra sabunlu suyla kaputun içini temizledi. Ardından temizleme mendiliyle yüzeyi sildi. Böylelikle yağlı yüzeyi tertemiz oldu. 

  • 40 Araba motoru nasıl temizlenir?
    40 | 89

    Sıcak sudan oluşan sabunlu suyla parçaların üzerine sıktı. 

  • 41 Araba motoru nasıl temizlenir?
    41 | 89

    Islak mendille sildi. 

  • 42 Araba motoru nasıl temizlenir?
    42 | 89

    Fırçayla sabunlu suyla kaplı yüzeyi iyice fırçaladı. 

  • 43 Araba motoru nasıl temizlenir?
    43 | 89

    Boru fırçalarıyla da ulaşılması zor alanları temizledi. 

  • 44 Araba motoru nasıl temizlenir?
    44 | 89

    Aynı işlemi diğer bölgeler için de uyguladı.

  • 45 Araba motoru nasıl temizlenir?
    45 | 89

    Her bir bölgeyi temizlemek ortalama 5 dakika sürdü. 

  • 46 Araba motoru nasıl temizlenir?
    46 | 89

    Sıra geldi motora. Suyun motora gelmemesi için dikkatlice çöp poşetini kaldırdı. 

  • 47 Araba motoru nasıl temizlenir?
    47 | 89

    En zor işlem motorun temizlenmesi. Çünkü üzerinde çok fazla bağlantı noktası ve kablo var. 

  • 48 Araba motoru nasıl temizlenir?
    48 | 89

    Motoru temizlemek için ipucu veren Chris Fix, motoru iki bölüme ayırıp bir taraftan başlamanın temizlemeyi kolaylaştıracağını söyledi. 

  • 49 Araba motoru nasıl temizlenir?
    49 | 89

    Motorun temizliği için hortum kullanılamazdı. 

  • 50 Araba motoru nasıl temizlenir?
    50 | 89

    Daha fazla yer kazanmak için bazı parçaları çıkardı.

  • 51 Araba motoru nasıl temizlenir?
    51 | 89

    Arabalar için kullanılan temizleme mendilleriyle yağları temizlemeye koyuldu.

  • 52 Araba motoru nasıl temizlenir?
    52 | 89

    Sabunlu sudan oluşan spreyi motora zarar vermeden yüzeye sıktı ve fırçayla yüzeyi ovaladı. 

  • 53 Araba motoru nasıl temizlenir?
    53 | 89

    Motoru yağdan arıtmak, motorun çabuk ısınmasını önler ve motorun daha soğuk kalmasını sağlar. 

  • 54 Araba motoru nasıl temizlenir?
    54 | 89

    Zor bölgelere boru fırçasıyla ulaştı, evinde fırça olmayanlar eski diş fırçalarını da bu iş için kullanabilir. 

  • 55 Araba motoru nasıl temizlenir?
    55 | 89
  • 56 Araba motoru nasıl temizlenir?
    56 | 89
  • 57 Araba motoru nasıl temizlenir?
    57 | 89

    Motora su değdiremeyeceğinden, alanı mikrofiber bezlerle kuruttu. Böylelikle sabun ve yağdan kurtuldu. 

  • 58 Araba motoru nasıl temizlenir?
    58 | 89

    Mikrofiber bezle kaputun içindeki diğer alanları da bir güzel kuruttu. 

  • 59 Araba motoru nasıl temizlenir?
    59 | 89
  • 60 Araba motoru nasıl temizlenir?
    60 | 89
  • 61 Araba motoru nasıl temizlenir?
    61 | 89
  • 62 Araba motoru nasıl temizlenir?
    62 | 89
  • 63 Araba motoru nasıl temizlenir?
    63 | 89
  • 64 Araba motoru nasıl temizlenir?
    64 | 89

    Çünkü aküyü tekrar yerleştirmeden önce motoru iyice kurutmak gerekiyor. 

  • 65 Araba motoru nasıl temizlenir?
    65 | 89
  • 66 Araba motoru nasıl temizlenir?
    66 | 89
  • 67 Araba motoru nasıl temizlenir?
    67 | 89

    Motor iyice temizlenmiş görünüyor ancak hala birkaç eksik var! Motor, yeterince parlak ve ilk günkü gibi yeni durmuyordu.

  • 68 Araba motoru nasıl temizlenir?
    68 | 89
  • 69 Araba motoru nasıl temizlenir?
    69 | 89

    Rengi eşitlemek için tavanı sprey boyayla boyadı.

  • 70 Araba motoru nasıl temizlenir?
    70 | 89
  • 71 Araba motoru nasıl temizlenir?
    71 | 89

    Sıra kaldı detay işçiliğine! Boyalı kısımları cilalayıp parlattı.

  • 72 Araba motoru nasıl temizlenir?
    72 | 89

    Plastik bölgeler için içinde yağ içermeyen bir plastik yenileyici kullandı. 

  • 73 Araba motoru nasıl temizlenir?
    73 | 89

    Ardından bezle yüzeyi temizledi. 

  • 74 Araba motoru nasıl temizlenir?
    74 | 89
  • 75 Araba motoru nasıl temizlenir?
    75 | 89
  • 76 Araba motoru nasıl temizlenir?
    76 | 89
  • 77 Araba motoru nasıl temizlenir?
    77 | 89
  • 78 Araba motoru nasıl temizlenir?
    78 | 89
  • 79 Araba motoru nasıl temizlenir?
    79 | 89
  • 80 Araba motoru nasıl temizlenir?
    80 | 89

    Kalem boyalarla yüzeydeki ufak paslı yerleri kapadı. 

  • 81 Araba motoru nasıl temizlenir?
    81 | 89
  • 82 Araba motoru nasıl temizlenir?
    82 | 89
  • 83 Araba motoru nasıl temizlenir?
    83 | 89

    Çıkardığı bazı parçaları tekrar yerleştirdi. 

  • 84 Araba motoru nasıl temizlenir?
    84 | 89
  • 85 Araba motoru nasıl temizlenir?
    85 | 89

    Arabada sorun olmadığını göstermek için motoru çalıştırdı. Motorda hiçbir sorun yoktu.

  • 86 Araba motoru nasıl temizlenir?
    86 | 89

    Araba motorunun ve kaputun içindeki diğer parçaların son halini takipçilerine gösterdi. 

  • 87 Araba motoru nasıl temizlenir?
    87 | 89

    Toplam işlem 2 saat sürdü.

  • 88 Araba motoru nasıl temizlenir?
    88 | 89

    İşte motorun öncesi ve sonrası fotoğrafları...

  • 89 Araba motoru nasıl temizlenir?
    89 | 89

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