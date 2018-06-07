Araçlarımızı gündelik hayatta kullanırken iç ve dış temizliğine özen gösteririz. Fakat araçlarımızın görünmeyen bir bölümü olan ve hatta bazılarımızın ayda yılda bir açtığı motora genel olarak bakmayız.
Ancak aracın motorunu temizlemek motorun ömrünü uzatır. YouTube fenomeni Chris Fix de araç sahiplerinin kendi arabalarını kendilerinin temizleyebileceğini söyledi.
Basit malzemelerle farklı araçların motorlarını temizleyen YouTube fenomeni, izleyicilerine de tavsiyelerde bulundu. Farklı araçların motor düzenlemelerine göre motorları temizleyen adam, motorun üzerine yiyeceklerini bile koydu.
Farklı araçların motorunu ilk günkü haline getiren fenomen adam izlediği yolu adım adım takipçileriyle paylaştı.
Chris Fix, motoru temizleyebilmek için temizlik mendilleri, sabunlu su, mikrofiber havlular, farklı boyutta fırçalar, döşeme onarıcı, sprey cila, boru temizleyicileri, kumaş boyası, metal tel fırça, kalem boya kullandı.
İlk aşama olan hazırlık aşamasında hijyen için eldiven ve güvenlik için gözlük taktı.
Ardından güvenlik için araba aküsünü yerinden çıkarıp güç kaynağını kesti.
Böylelikle zor alanlara da ulaşmak kolaylaşacaktı.
Aküyü çıkarsa bile ıslanmasını istemeyeceği parçalar hala motordaydı.
Ancak bazı araçlarda bu kısım plastikle kaplandığı için sorun yaratmıyor.
Motor yağı çubuğunu da iyice kontrol edip içeri su kaçmaması için kapalı olduğundan emin oldu.
Hazırlık aşamasından sonra motoru su değdirmeden temizlemeye koyuldu. Çünkü yüzeydeki toz hemen suyla yıkanırsa kir daha da motorun içerilerine girer ve motor temizlenemez.
Kuru temizlik için farklı boyutlarda fırçalar kullandı.
Kuru tozları elektrik süpürgesi ve fırçalarla temizledi.
Fırçayla ilk olarak yapışan tozları yerinden oynattı, süpürgeyle de tozlardan kurtuldu.
Süpürgeyle temizleme işlemi yaklaşık 5 dakika sürdü.
Karedeki gibi geniş ve alüminyum yüzeydeki alanlarda da metal fırça kullandı.
Elektrikli fırçayla alanın iyice temizlenmesini sağladı.
İşte son hali...
Diğer araçların da metal kısmını temizledi.
Herkesin endişelendiği üçüncü aşama ise suyla motoru yıkama kısmına geçti. Fenomen adam, motor sıcakken yıkama işlemine geçilemeyeceğini söyledi. Çünkü sıcak motora soğuk su dökmek motora zarar verebilir.
Suyla yıkama için hortum, sabunlu su, ıslak mendik, mikrofiber bez ve çeşitli fırçalar kullandı.
Kaputun içn kısmını ilk önce temizleyeceği için çöp poşetiyle motorun üzerini örttü. Böylelikle toz motorun içine girmedi ve motor kuru kaldı.
Tavanı hortumla yıkadı ancak yine tam olarak temiz gözükmüyordu.
Eğer üst kısım çok kirliyse sprey halı temizleyicilerinden kullanabilirsiniz.
Ardından kaputun içine hortum tutup sonra sabunlu suyla kaputun içini temizledi. Ardından temizleme mendiliyle yüzeyi sildi. Böylelikle yağlı yüzeyi tertemiz oldu.
Sıcak sudan oluşan sabunlu suyla parçaların üzerine sıktı.
Islak mendille sildi.
Fırçayla sabunlu suyla kaplı yüzeyi iyice fırçaladı.
Boru fırçalarıyla da ulaşılması zor alanları temizledi.
Aynı işlemi diğer bölgeler için de uyguladı.
Her bir bölgeyi temizlemek ortalama 5 dakika sürdü.
Sıra geldi motora. Suyun motora gelmemesi için dikkatlice çöp poşetini kaldırdı.
En zor işlem motorun temizlenmesi. Çünkü üzerinde çok fazla bağlantı noktası ve kablo var.
Motoru temizlemek için ipucu veren Chris Fix, motoru iki bölüme ayırıp bir taraftan başlamanın temizlemeyi kolaylaştıracağını söyledi.
Motorun temizliği için hortum kullanılamazdı.
Daha fazla yer kazanmak için bazı parçaları çıkardı.
Arabalar için kullanılan temizleme mendilleriyle yağları temizlemeye koyuldu.
Sabunlu sudan oluşan spreyi motora zarar vermeden yüzeye sıktı ve fırçayla yüzeyi ovaladı.
Motoru yağdan arıtmak, motorun çabuk ısınmasını önler ve motorun daha soğuk kalmasını sağlar.
Zor bölgelere boru fırçasıyla ulaştı, evinde fırça olmayanlar eski diş fırçalarını da bu iş için kullanabilir.
Motora su değdiremeyeceğinden, alanı mikrofiber bezlerle kuruttu. Böylelikle sabun ve yağdan kurtuldu.
Mikrofiber bezle kaputun içindeki diğer alanları da bir güzel kuruttu.
Çünkü aküyü tekrar yerleştirmeden önce motoru iyice kurutmak gerekiyor.
Motor iyice temizlenmiş görünüyor ancak hala birkaç eksik var! Motor, yeterince parlak ve ilk günkü gibi yeni durmuyordu.
Rengi eşitlemek için tavanı sprey boyayla boyadı.
Sıra kaldı detay işçiliğine! Boyalı kısımları cilalayıp parlattı.
Plastik bölgeler için içinde yağ içermeyen bir plastik yenileyici kullandı.
Ardından bezle yüzeyi temizledi.
Kalem boyalarla yüzeydeki ufak paslı yerleri kapadı.
Çıkardığı bazı parçaları tekrar yerleştirdi.
Arabada sorun olmadığını göstermek için motoru çalıştırdı. Motorda hiçbir sorun yoktu.
Araba motorunun ve kaputun içindeki diğer parçaların son halini takipçilerine gösterdi.
Toplam işlem 2 saat sürdü.
İşte motorun öncesi ve sonrası fotoğrafları...
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