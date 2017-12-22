Başrollerini Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen ve Nejat İşler’in paylaştığı ‘Martıların Efendisi’ görücüye çıktı. Filmin yıldızları gösterim öncesi hatıra selfie’si çekti.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

‘Martıların Efendisi’ izleyiciyle buluştu! Bir AVM’deki galaya ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Bugün vizyona giren filmin ekibinin tam kadro katıldığı gecede Uğur Yücel, Ozan Güven, Ezgi Mola, Yiğit Özşener, Rıza Kocaoğlu, Türkü Turan, Hande Doğandemir gibi isimler hazır bulundu.

SİHİRLİ BİR PROJE

Martıların Efendisi karakterine hayat veren Mehmet Günsür, “Benim için sihirli bir proje oldu” diye konuştu. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ise “Çok uzun yıllar peşinde koştuğum bir projeydi. Kendimden çok şey verdim. Biz çok sevdik, umarım siz de seversiniz” diye konuştu.

EL ELE GELDİLER

Aras Bulut İynemli, filmdeki öpüşme sahnesi nedeniyle ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Bige Önal’ı gecede yalnız bırakmadı. Ünlü çift galaya el ele katılarak ayrılmadık mesajı verdi.

aras bulut iynemli

Bige Önal

Martıların Efendisi