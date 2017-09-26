Aras Bulut İynemli imaj değiştirdi

Başarılı oyuncu, yakında yine SHOW TV’de izleyiciyle buluşacak yeni dizisi ‘Çukur’da, bambaşka bir kimliğe bürünecek.

HT Magazin'in haberine göre, İynemli, dizide Koçovalı Ailesi’nin en küçük oğlu, isyankâr Yamaç karakterini canlandıracak. Gündüzleri kimyager olup geceleri rock grubuyla barlarda sahneye çıkan Yamaç’a hayat verecek olan oyuncu, rol için saçlarını kestirdi. İynemli, zorlu aksiyon sahneleri için dövüş, müzisyen kimliği içinse vokal dersleri alıyor. Çukur’da oyuncuya başrolde Dilan Çiçek Deniz eşlik ediyor.