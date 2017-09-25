Arçelik yeni reklam filminde tüketicilerine teşekkür ediyor

Çiftçiden balıkçıya dokumacıdan cam ustasına kadar herkesin emeğine saygı duyarak, Türkiye’de her eve giren marka olan Arçelik, Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Bunu yaparken de bu topraklar için emek veren Türk halkından ilham alıyor.
Arçelik, yeni reklam filmiyle bu başarısını borçlu olduğu Türk halkına teşekkür ediyor. Marka, reklam filminde gerçek karakterlere yer vererek, Türk tüketicisine duyduğu sevgi ve saygıyı bir kere daha paylaşıyor.
"BAŞARIMIZIN ARDINDA, TÜRKİYE'DEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE SEVGİ YATIYOR"
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, yeni reklam kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu topraklardan çıkıp tüm dünyayı memleketi yapan bir şirket olarak güçlerini Türk tüketicisinden aldıklarını belirtti. Dinçer, şu açıklamalarda bulundu:
"Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında bulanan bayilerimiz, mağazalarımız ve servislerimiz aracılığıyla sektörümüzün en iyi ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırmış büyük bir yapıyız. Ev teknolojilerinin her alanında müşterilerine eşlik eden Türkiye’nin en köklü markalarından biri olarak hepsi işinde uzman, çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizle müşterilerimize bundan sonra da en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başarımızın ardında, Türkiye’den aldığımız güç ve sevgi yatıyor. Biz Türk insanı ile birlikte üretiyor ve başarıyoruz. Tüketicimizle büyük gönül bağımız var. Bugün; bu ülkenin en sevilen markasıysak bunu ‘Senin emeğinle, senin aşkına Türkiye!’ diyerek ülkemizi, daha iyiye, daha ileriye taşımak için çalışmamıza borçluyuz."
- arçelik
- Arçelik reklam
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