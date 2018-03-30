HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde kendisini ve eşi Aslıhan Doğan Turan’ı görüntüleyen gazetecilere “Kafanızı gözünüzü kırarım” diyen ünlü futbolcu Arda Turan, bu konuyla ilgili basın mensuplarına şunları söyledi:



“Siz her yerde olduğunuz için konuşmama hakkımıza da saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim bir köle değil.”



Turan, kendisine evde maço olup olmadığı sorulduğundaysa, "Evde hiç maço değilim. Sürekli 'Peki' diyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir restoranda yemek yiyen ikiliden Turan, gergindi. Sorulara ağzına 'fermuar' işareti yapıp cevap vermeyen sosyetik güzele "Arda Bey, konuşma yasağı mı koydu?" denilince futbolcu köpürmüştü.

Başakşehirli futbolcu, muhabire "Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun dikkat et" diye çıkışmıştı. Turan, "Kötü bir şey sormadım" diyen muhabire "Hadi lan işine bak" diye bağırmıştı.