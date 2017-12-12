Kariyerini Barcelona'da sürdüren milli futbolcu Arda Turan, bu sezon Katalan ekibinde henüz süre alabilmiş değil. Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan tecrübeli futbolcu sonrasında Milli Takım'ı bıraktığını açıklamış, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun göreve gelmesiyle ise geri dönmüştü. Arda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta özeleştiride bulundu.

Paylaşımına "İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının… Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum" yazan Arda, ifadelerini şöyle tamamladı:

Yıllar sonra biri gelip 'Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?' diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi…

BULUT'TAN AÇIKLAMA

Volkan Babacan, Ozan Tufan, Arda Turan, Emre Çolak, Demba Ba, Anwar El Ghazi Adriano Correira gibi yıldızların menajerliğini yürüten Ahmet Bulut, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalar yapan Bulut Arda'nın transferine yönelik olarak şunları söylemişti:

Arda'nın daha 1,5 sene mukavelesi var. Oynamaması durumundan rahatsızız. Hoca Valverde Arda'ya daha 10 dakika şans vermedi. Arda top oynamak istiyor. Milli Takım'a döndükten sonra kilo verdi, hırslandı. Ciddi bir mukavelesi var, bu meblağları her kulüp veremez. Ben bir kulüp ismi veremem. İstediğimiz gibi olmazsa 1,5 sene mukavelesi var, Arda da profesyonel futbolcu. Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı, bunun mukavele şartlarıyla alakası da yok. Teklif gelmedi. Teklif yokken 'Evet' ya da 'Hayır' gibi bir şey demesi olamaz. Erken bir şey söylemek zor. Bir görüşmelerim var ama isim verirsem doğru olmaz. Çünkü o kulüpler "Bizi kullanıyor." diyebilir ancak sürekli olarak görüşmelerim var.



