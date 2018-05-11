Medipol Başakşehir ve Milli Takım futbolcusu Arda Turan'ın babası rahatsızlandı. Fanatik'in haberine göre Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

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