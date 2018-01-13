Günlerdir konuşulan Arda Turan-Başakşehir transferi mutlu sonla bitti. Barcelona forması giyen milli yıldız, artık Başakşehir'in başarısı için ter dökecek.

Galatasaray ve Atletico Madrid'te gösterdiği üstün performansla Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan, Katalan ekibinde zaman zaman iyi performans gösterse de dikiş tutturamamıştı. Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle aralarındaki problem sebebiyle Aslan'ın yolu Arda'ya kapanmıştı. Beşiktaş'la adı anılan Arda Turan, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen Başakşehir'le anlaşmaya vardı ve Türkiye'ye döndü.

Spor kamuoyunun çoğunluğuna göre Arda Turan, bu imzayla kariyerinde geri adım attı. Kimilerine göre ise Arda Turan, durgunluğa giren kariyerini Başakşehir'de şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak tekrar parlatabilir.

Arda Turan'ın transferini ve Başakşehir ile milli futbolcu için önemini HTSPOR yazarlarına sorduk...

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Öncelikle hayırlı olsun Arda Turan ve Başakşehir adına. Başakşehir zaten şampiyonluğa oynayan, artık bunu rahat rahat telaffuz eden bir takım. Ciddi anlamda katkısı olacaktır. Açıkçası Avrupa'dan dönmesini istemezdim. Barcelona'da forma giymiş, zaman zaman güzel performans göstermiş bir futbolcu. Gönlümden geçen Avrupa'nın büyüklerinde boy göstermesiydi. İnanıyorum ki elinde olsa Galatasaray'ı tercih ederdi ama şartlar ortada. Kendisinin istemesi yetmiyor mecburen Başakşehir'i tercih etti. Beşiktaş'a da 'evet' dedi ama Beşiktaş, Barcelona'nın şartlarını karşılayamadı. Başakşehir oldu, hayırlı olsun iki taraf için de.

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Arda Turan adına tam anlamıyla bir başarı transferidir. Çünkü Barcelona onu istemiyordu. Yılda 6.5 milyon Euro'dan 1.5 yılda yaklaşık 10 milyon Euro'dan da olmak istemiyordu. Avrupa'da da Arda'yı kimse bu bedellere transfer etmeyi düşünmüyordu. Arda için tek yol Türkiye'ye dönmekti. Ancak Galatasaray kapısı kapalıyken nereye gidecekti? Beşiktaş ile anlaşma yolunda iken "Bir gün Galatasaray'a dönersin" diye Mehmet Ağar kendisini Beşiktaş yolundan çevirdi. Peki Arda'ya ne olacaktı? Barcelona'da oynamadan parasını alsa olmazdı. Ee Avrupa'da da kendisini isteyen yoktu. Devreye Başakşehir sokuldu. Göksel Gümüşdağ'ın söylediği gibi "Türkiye transferi" yapıldı. Türkiye siyaseti ile futbol aktörleri ile Arda'ya yeniden "topunu oyna" imkanı sunuldu. Bu imkani tepmemeli. Başakşehir açısından da iyi transfer. Ama Arda artik düşünmeli. 6 yıl La Liga'da oynamış bir isim Başakşehir'den başka anlaşma kapısı bulamıyorsa bu durumun sorumlusu kimdir?

ATİLLA TÜRKER: ARDA, ARDA'DIR



Her bakımdan önemli bir iş gerçekleşti. Arda bu şansı iyi değerlendirirse hem kendisi, hem Başakşehir kazanacak. Aynı zaman da ülke futbolu da kazanacak. Çünkü Arda'lı bir Başakşehir, lige daha fazla renk katacak. Arda, Barcelona'da yaşadığı acı tecrübenin izlerini silmeye çalışacak. Formda bir Arda'nın neler yapabileceğini söylemeye gerek yok. Arda, Arda'dır. Gerçek kimliğine kavuşursa Başakşehir'e ekstra puanlar kazandırır. Zaten iyi bir ortama geldi. Başakşehir'de Arda'nın dilini anlayacak ve uyum sağlayacak çok sayıda kişi var. Zaten lider olan Başakşehir, Arda'yla şampiyonluk şansını artırdı. Tabii bardağın bir de boş tarafı var. Ya yedek kalırsa, iyi futbol ortaya koyamazsa! O zaman faturanın kesileceği ilk adres yine Arda olur. 30 yaşını geride bırakan Arda'nın, bu şansını iyi değerlendirebilmesi için, her türlü dikkati göstermesi gerekiyor. Aksi taktirde bugünleri çok arar.

6,5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Medipol Başakşehir'in İspanya'nın Barcelona takımından kiraladığı milli futbolcu Arda Turan, 6,5 sezon sonra yeniden Süper Lig'e dönüyor.

Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan kariyerine Galatasaray altyapısında devam eden ve 2004-2005 sezonunda burada A takıma yükselen Arda Turan, ardından Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla birçok önemli başarıya imza attığı Avrupa kariyerini tamamlayarak, yeniden Süper Lig'in yolunu tuttu.

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon Euro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda'yı Medipol Başakşehir, 2,5 yıllığına kiraladı.

İSPANYA KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla 6,5 sezon geçiren Arda, çok önemli başarılar yaşadı.

Atletico Madrid formasıyla mücadele verdiği 4 sezonda 178 resmi maça çıkıp, 22 gole imza atan yıldız oyuncu, kariyerinin en parlak dönemini Madrid'de geçirdi.

Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arda, 2012-2013 sezonunda ise İspanya Kral Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Arda için 2013-2014 sezonu başarılarla dolu geçti. Arda Turan'ın ön planda olduğu Atletico Madrid, bu sezon La Liga'da ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmesine karşın Real Madrid'e boyun eğmekten kurtulamadı.

Tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonu başında sözleşme imzaladığı Barcelona'da, FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle 2016 Ocak ayından itibaren listeye girebildi. Katalan ekibinde 2,5 sezon geçiren Arda 55 resmi maça çıkıp, 15 gol kaydetti ve 6 kupa kaldırdı.

Arda, Barcelona kadrosunda 1 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Milli oyuncu, Galatasaray formasıyla Türkiye'de 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.