Makaron'un haberine göre; Turan, Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek, “Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur” diye konuştu.