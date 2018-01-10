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ABDULLAH AVCI'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI



''Arda transferi kolay görünmüyor. Perşembe, cumaya kadar belli olacak. Barcelona ayağının çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Belki sponsorluk bile bulmak gerekecek. Başkanım bana “Arda’yı ister misin?” diye sordu, ben de “İsterim” dedim. Gerisine idari olarak onlar bakıyor. Bizde kurumsallık böyle.''