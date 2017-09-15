Ariel Winter: Annem mini etekler ve derin kesimli kıyafetler giydirirdi

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Ariel Winter, annesiyle zorlu bir yasal süreç de yaşamıştı. 2012 yılında taciz edildiği gerekçesiyle annesinin evinden ayrılan Winter iki yıl önce de annesiyle olan bağlarını hukuksal olarak da kesmişti. Ariel Winter o dönemde kendisinden 22 yaş büyük ablası Shanelle Gray'in evine taşınmıştı.