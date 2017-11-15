‘Arif V 216 filminden sürprizli kareler!

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği, ‘Arif V 216’nın ilk teaser’ları filmin Youtube kanalında yayınlandı.

Sürprizlerle dolu teaser’larda Çağlar Çorumlu’nun kostümleri ve aksesuvarlarıyla Sanat Güneşi Zeki Müren’e hayat verdiği sahne ilgi çekti.

Teaser’larda Arif Işık’ın, Tarkan’ın ‘Kuzu Kuzu’ adlı şarkısını seslendirdiği anlar ve ‘G.O.R.A.’ filminin kült karakteri Erşan Kuneri’nin görüntüleri de yer aldı.

Film, 5 Ocak’ta vizyona girecek.

Cem Yılmaz’ın filmdeki tavuskuşunu andıran kostümü sosyal medyada çok konuşuldu.

‘Favorim Cem’‘

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, ARİF V 216’da ‘Pembeşeker’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Seda Bakan, önceki akşam Bebek’teydi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, kendisine Cem Yılmaz’ın “Türkiye’deki en iyi komedyen benim” açıklaması hatırlatıldığında, “Benim de favorim Cem” dedi.

cem yılmaz

Çağlar Çorumlu