İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te dünyaya gelen Halldorsson, şehrin banliyölerinden olan Breidhold'ta büyüdü. Burada Leiknir adında lokal bir kulüpte kalecilik yapan Halldorsson, futbola ilk adımını attı.
Halldorsson'un formasını giydiği Leiknir, ülkenin diğer takımları gibi altyapı eğitimleri vermiyordu. İzlanda futbolunun yükselişinde payları bulunan 1984 jenerasyonundan kadrosunda üç futbolcu vardı.
Ancak o dönem futbolda ve altyapı sisteminde devrim yapmayan İzlanda'da durum bugünkünden çok uzaktı. Profesyonel antrenman yapma fırsatı bulamayan Halldorsson, her gün kendi kendine duvara şut çekerek seken topları tutmaya çalışarak kendini geliştirmek için gayret gösterdi.
2004 yılına gelindiğinde takımından ayrılma ve daha büyük bir kulübe geçmek isteyen Halldorsson, alt liglerde mücadele olan Numi'nin baş antrenörü ile iletişime girdi, deneme antrenmanlarına çıktı. Ancak Numi antrenörlerinin gözüne girmeyi başaramadı. Eski kulübüne geri döndü...
Leikner'de forma giyerken sezonun son maçında büyük bir hata yaptı ve takımının bir üst lige yükselmesine bir anlamda engel oldu. Bu hata, onun kariyerine neden oluyordu! O günler hakkında konuşan Halldorsson, "O noktada beni kimse tanımıyordu. Futbol oynayabileceğimi de düşünmüyorlardı" diyordu ve ekliyordu:
"Ben sadece kendime güveniyor ve başarılı olabileceğime inanıyordum. Bu noktadan sorna ipleri kendi elime almam gerektiğini anladım."
Profesyonel futbolculuk hayalleri suya düşmek üzere olan Halldorsson, hayatını başka bir yöne sokmak yerine yeni planlar yapmaya başladı. Babasıyla yaptığı görüşmede ülkedeki sayılı profesyonel kalecilerden biri olmayı hedefleyeceğini dile getirdi. Hayali, idolü olan Gianluigi Buffon'a karşı foyma giymekti.
Halldorsson koyduğu hedefe ulaştı ve hatta 2011'de İzlanda Premier Ligi'nde en iyi oyuncu ödülünü bile kazandı. Aynı yılın sonbaharında, hayali ise İzlanda Milli takımının kalecilerinin birinin cezalı diğerinin ise sakat olmasından dolayı gerçekleşti.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne karşı olan Euro 2012 maçında ilk defa milli formayı terletme şansı buldu. Bu maçta yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Halldórsson, kalesini gole kapattı. Bu maçın ardından da İzlanda Milli Takımının devamlı oyuncusu oldu.
Futbol kariyerinin yanında aynı zamanda yönetmen olan Halldórsson, lise yıllarında beri film yönetmenliği yapıyor. Lise yıllarının başında, Nylon adında bir müzik gurubu için bedavaya bir klip yöneterek film kariyerine başlayan Halldórsson, o günden beri birçok film çekti.
Halldorsson'un yönetmenliğini yaptığı işler arasında İzlanda'nı 2012 Eurovision videosu da bulunuyor. Milli takım da aktif kariyerine devam ederken bile ödüllü reklamlar ve televizyon programları yönetmeyi başarmıştır.
Yönettiği bir televizyon programı olan "Profesyonel Sporcularımız", programında Halldórsson ülkesindeki profesyonel futbolcuları ziyaret edip onları hakkında bir televizyon belgeseli yapmıştır.
Bu program kapsamında, ziyaret ettiği futbolculardan biri, hayranı olduğu Eidur Gudjohnsen, seneler sonra Halldórsson'un yurt dışındaki milli maçlarda oda arkdaşı olmuştur.
Sporx'in haberine göre aynı zamanda, programına dahil etmek istediği ama sonradan koymaktan vazgeçtiği Emil Hallfredsson ile milli takım kampında karşılaştığında, kendisini programına dahil etmemesinden dolayı ilk tanıştığında tedirgin olduğunu söylemişti.
2011 yılında milli takımın başına Lars Lagerback ve Heimir Hallgrímsson geçtiğinden beri hep milli takımının bir numaralı tercihi oldu. Oyun becerisi kadar lider karakteri ile takımı için önemli bir isimdi. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergiledi ve Dünya Kupası elemelerinde 9 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü.
Halldorsson, filmlere olan merakına parallel olarak İzlanda Milli Takımı'na maç gününden 2-3 gün önce takım olarak film izleme geleneğini getirdi.
Halldorsson, İzlanda film sektöründe olan bağlantıları sayesinde vizyona girmemiş olan filmleri, film izleme günlerinde takım arkadaşlarına gösterebiliyor.
2015'te Hollanda'yı Amsterdam'da yendikleri maçın öncesinde izledikleri Baltasar Kormakur'un daha henüz viyona girmemiş "Everest" filmi buna örnek olarak söylenebilir.
Profesyonel olarak Norveç, Hollanda ve son iki yıldır da Danimarka'da oynayan Halldórsson, İzlanda Milli Takımı ile birçok inanılmaz başarıya imza attı. Belki de en büyük başarısına bu yaz Rusya'da imza atıcak.
Halldórsson 2013 yılında verdiği bir röportajda şöyle anlatıyor:
"Senaryo gelişiyor. Bu benim hayalim. Futbolu bırakmadan bir tane uzun metrajlı film yapmak istiyorum."
"Aynı anda yalnızca bir futbolcu ve reklam yönetmeni olabilirsiniz zira iki gün çekim bir gün idman yaparsınız. Bir film ise 40 gün durmaksızın çalışmak demektir."
"Benim amacım hala oynarken büyük bir film yapmak. Bir korku filmi. Bir zombi filminden ziyade, İzlanda'nın izlole bir bölgesinde geçen sade bir hayalet gerilim filmi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.