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Leikner'de forma giyerken sezonun son maçında büyük bir hata yaptı ve takımının bir üst lige yükselmesine bir anlamda engel oldu. Bu hata, onun kariyerine neden oluyordu! O günler hakkında konuşan Halldorsson, "O noktada beni kimse tanımıyordu. Futbol oynayabileceğimi de düşünmüyorlardı" diyordu ve ekliyordu: