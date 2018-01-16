Arka Sokaklar, Kanal D'de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamları konu alan Arka Sokaklar dizisi 464. son bölümü ile izleyicisini ekranlara kilitlemişti. Son bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağı hakkında ipucu araştırması yapıyor. Peki, Arka Sokaklar 465. yeni bölümde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 465. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 465. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, sürekli karşılarına çıkan hamilelik vakalarının sebebini çözer. Bebek ticareti yapıldığını anlayan ekip, çetenin peşine düşer. Selin, Erdal ile karşı karşıya gelerek onunla yüzleşir. Hakan ve Sinem arasındaki olaylar gittikçe büyüyor.

ARKA SOKAKLAR 465. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 465. yeni bölümü ile 19 Ocak Cuma saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

ARKA SOKAKLAR 464. SON BÖLÜM ÖZETİ

Silahı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. Ekibimiz Burhan’ı durdurmanın peşine düşer.

Adem, Şamil’in bir numaralı adamıdır ve Filiz isimli hamile bir kadını evde alıkoyar. Zübeyir ve Zeynel’i de kaçmaması için yanında bekletir. Filiz adamların elinden kurtulmak için kendini dışarı atar. Karşıdan gelen bir araba feci şekilde kadına çarpar.

Arka Sokaklar

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 465. yeni bölüm fragmanı

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