İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar dizisi ekibine dahil oldu. Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar’ın 481'inci bölümünde yer alacak. Hale isimli bir mankeni canlandıracak olan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar dizisinde çalıştığı ajansın kötü işlere karışmasının ardından polisle iş birliği yaparak ajansı çökertecek. Peki Ezgi Baylar kimdir ve kaç yaşındadır?

EZGİ BAYLAR KİMDİR?

1983 doğumlu Ezgi Baylar, Marmara Üniversitesi'nden mezundur. 2010 yılında yaptığı evlenmiştir ve bir de çocuğu vardır.

2014 senesinde yayınlanan Bu Tarz Benim isimli yarışma programına katılmış ve yaptığı kombinler ile başarılı olmuştur. Bu yarışma onun için ekranların kapısını açmış ve aradan geçen yıllarda kendisini unutturmamıştır. Oyunculuk eğitimi alan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar dizisinde canlandıracağı Hale rolü ile tekrar karşımıza gelecektir.

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