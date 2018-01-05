Arka Sokaklar 464. yeni bölümü bugün yok mu? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi de Selin gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal yılbaşı haftası olduğu için diğer dizilerde olduğu gibi Arka Sokaklar'da da bu hafta yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. Arka Sokaklar yeni bölümü 11 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 464. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?

Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?

Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

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