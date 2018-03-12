Tony Wood isimli bir adam, evde çocuklarıyla vakit geçirirken hiç tanımadığı bir kadından mesaj aldı ve esprili bir dille mesajı yanıtladı... Ancak verdiği bu yanıtın çocuğunun hayatını değiştireceğinden habersizdi...

Her şey Sydney adlı kadının, elbise alışverişi yaparken ikinci bir fikre ihtiyaç duymasıyla başladı. Elbisenin kendisine yakışıp yakışmadığından emin olmak isteyen genç kadın, hızlıca birkaç fotoğraf çekip arkadaşına mesaj attı. Ancak hiç beklenmeyen bir durumla karşılaşan Sydney, mesajı arkadaşı yerine Tony Wood isimli bir emlakçıya gönderdi.

6 çocuk babası mesajı göz ardı etmek yerine komik bir dille yanıtladı. Tony, "Bu mesajın yanlış adrese gittiğini düşünüyorum. "Karım evde değil, bu yüzden onun fikrini alamadım ama elbisenle muhteşem göründüğünü düşünüyoruz. Kesinlikle bu elbiseyi tercih etmelisin" dedi. Tony daha sonra çocuklarının fotoğrafını Sydney'e yolladı.

Hikaye buradan sonra daha ilginç bir hal aldı. Sydney'in arkadaşı, yaşananları sosyal medyada paylaştı. Gönderi, 170.000'ten fazla retweet ve 700.000'den fazla beğeni topladı.

Daha sonra çocuklardan birinin fotoğrafta eksik olduğu anlaşıldı. Altıncı çocuk Kaizler'ın lösemi olduğu ve kemoterapi tedavisi için hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çocukların annesi de bu nedenle evde değil, minik Kaizler'ın yanındaydı.

Bunun üzerine bir Twitter kullanıcısı, GoFundMe adlı bağış sitesine yaşananları aktardı ve Kaizler'ın tedavisi için kısa sürede 13 bin doların üzerinde bağış toplandı. Yaşananlar karşısında duygularını gizleyemeyen aile, Sydney'e ve yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

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