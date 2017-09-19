Arkadaşıyla birlikte tuzak kurup eşini öldürdü!

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, Mabud Nasırov(27) ve eşi Zarifa Shokirova(26), 5 yıl önce Özbekistan'dan İstanbul'a gelerek yerleşti. Bir fabrikada iş bulan Mabud Nasırovla eşi arasında, geldikten kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Kavgalar artarak sürerken Zarifa Shokirova evden ayrıldı ve erkek arkadaşıyla yaşamaya başladı. Mabud Nasırov ne yaptıysa eşini eve dönmesi için ikna edemedi. Zharifa Shokirova telefonlarını bile açmıyordu.



ORTAK ARKADAŞLA ÖLÜM PLANI

Geçen ay Mabud Nasırov, eşini ikna etmesi için ortak arkadaşları olan Özbekistan'lı Nodır Aslanovl'a buluştu. Nasırov bir plan yaptı. Plana göre Nasırov'un Aslanov'a borcu vardı. Aslanov, Zharifa Shokirov'a ulaşarak eşinden alacağı olduğunu ancak parayı almak istemediğini belirterek, "Parayı ben istemiyorum. Sen al, hem ihtiyacın var. Buluşup alırsın parayı" diyecekti. Nasırov ve Aslanov harekete geçti. Aslanov'un aradığı Shokirova, eski dostuna inanarak eşini aradı. Ayrı yaşayan eşler, 20 Ağustos 2017 tarihinde Yenikapı Marmaray Durağın'da para alışverişini yapmak üzere randevulaştı.



BULUŞMA ANINDA BIÇAKLADI

Shokirova sevgilisini de alarak buluşma yerine gitti. Nasırov da durağa gelir gelmez yanında getirdiği bıçağı eşine saplamaya başladı. Shokirova aldığı 4 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken Nasırov kaçtı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Shokirova'nın erkek arkadaşının ifadesi alındı. Arkadaşı kız arkadaşına kurulan tuzağı anlattı. Mabud Nasırov tüm aramalara rağmen bulunamadı ancak Nodır Aslanov gözaltına alındı. İfadesinde kumpası itiraf eden Aslanov tutuklandı. Nasırov'un ise olaydan sonra yurtdışına kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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