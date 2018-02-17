Arnavutköy'de Suriyeli 40 yaşındaki Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı eşi 40 yaşındaki Muhammet Mahmut Bachr'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kırıdı ile Bachr'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Ekiplerce, olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Suriyeli 4 kişi daha gözaltına alındı. Polis daha önce, çiftin Başakşehir'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K.'yı gözaltına almıştı.



Olaya ilişkin yapılan çalışmada, 11 Şubat'ta Kırıdı ile Bachr çiftinin evine giren şüphelilerin çifti Esenyurt'taki bir eve götürdüğünü tespit etti. Bu evde yapılan aramada kan izlerinin olduğu battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde de kan izlerinin olduğu belirlendi.



Evdeki battaniyeden ve otomobilden alınan kan örneklerinin Kriminal Polis Laboratuvarında incelendiği öğrenildi.



Ayrıca şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin 11 Şubat'ta hem Kırıdı ile Bachr'ın Başakşehir'deki evinin çevresinde hem de cesetlerin bulunduğu bölgede GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyali verdiği tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Arnavutköy Delikkaya tren yolu mevkisinde 13 Şubat'ta yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu.



Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede kadının hamile olduğu tespit edilmişti.



Olayla ilgili çiftin emlak dükkanında çalışan Suriyeli 2 kişi gözaltına alınmış, olaydan sonra amcasının evinde olduğu belirlenen Suriyeli Kırıdı'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı Naya N'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenilmişti.

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