Arnavutköy'de 13 Şubat akşamı yol kenarında, ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan Muhammed Bach ile eşi Nusrın Kırıdı'nın öldürülmesiyle ilgili cinayet büro ekipleri çok yönlü çalışmaya devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, emlakçılık yapan çiftin yanında çalışan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin Esenyurt'taki evlerinde ve arabada kan izleri bulundu. Kan izlerinin maktullere ait olup olmadığı incelemeye alınırken soruşturma derinleştirildi.

Polisin çalışmasının ardından Nusrın Kırıdı'nın ilk eşinden olan 10 yaşındaki kız çocuğunun bakıcılığını yapan kadında gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Polis, şüphelilerin bir fuhuş çetesi olup olmadığını inceleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER