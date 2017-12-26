Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir komisyonlarınca 4 yılda bir belirleniyor.

Emlak vergisi değerinin hesaplanmasında arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin söz konusu dönem için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınıyor.

Bakanlar Kurulu, artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddenin uygulanmasına açıklık getirildi. Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017'de 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018'de bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Emlak Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de yeni düzenlemede belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanacak.





BELEDİYELERCE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?



Takdir komisyonlarınca bu sene 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyeler tarafından bu yıl uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacak.

Gelecek yıl için takdir edilen birim değerler, bu yıl uygulanan değerlerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, söz konusu değerlerin yüzde 50 fazlası esas alınacak. İlgili belediyelerce bu çerçevede emlak vergi değeri hesaplanacak.

Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde bu arsa ve araziler için 2018 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacak.

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