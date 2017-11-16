Aselsan artık en değerli değil, unvanı iki günde gitti

Borsada bu yıl adından en fazla söz ettiren hisselerden birisi Aselsan. Arka arkaya imzaladığı savunma projeleri gündemden düşmeyen şirketin hisseleri yılbaşından bu yana üstün bir performans gösterdi. Yılbaşında 12.68 TL'den başlayan hareketini dün bir ara 47.26 TL'ye kadar devam ettiren şirketin kazancı yüzde 272'ye ulaştı.
Aselsan hisselerindeki bu artış borsadaki en değerli şirketler listesini de değiştirdi. Aselsan, Koç, Akbank ve Garanti gibi devleri geçerek Salı günü itibariyle 44 milyar lira ile ilk sıraya oturdu.
Ancak Aselsan'ın zirve yolculuğu şimdilik bitmiş görünüyor. Dün tarhi zirvesinden gelen satışlarla sert bir şekilde düşen hissedeki değer kayıpları aynı hızla bugün de devam ediyor. 47.26 TL zirvesine göre yüzde 30 değer kaybı yaşayan Aselsan hisseleri bugün saat 17.50 itibariyle 32.62 liraya geriledi. Aselsan hisselerinde dünkü kapanışına göre kayıp ise yüzde 18.6 olarak gerçekleşti.
Aselsan hisselerinde yaşanan kayıp, en değerli şirketler listesini bir kez daha değiştirdi. Şirket, zirveden bir anda üç basamak birden gerileyerek 35 milyar TL'nin altına indi ve dördüncülüğe oturdu.
Listenin ilk sırasını 43.3 milyar TL ile Garanti Bankası alırken, onu 42.4 milyar TL ile Koç ve 38.5 milyar TL ile Akbank izliyor.
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HİSSELERE TEDBİR GELDİ
Öte yandan Aselsan hisseleri, son günlerde yaşanan dalgalanma nedeniyle Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla VBTS kapsamına alındı. Hisselerde bugünden 30 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlemler yapılamayacak.
HİSSE YAPISI
Aselsan hisselerinin yüzde 84.58’i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait, yüzde 15.3’ü BİST ’te işlem görüyor.
Aselsan, bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara ve deniz silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, otomasyon ve sağlık çözümleri geliştiriyor.
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