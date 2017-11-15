Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'ya yapılan yorumlara isyan etti

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Sabancı oğlunun sayfasına şunları yazdı: “Arada bir sayfandaki yorumlara bakıyorum. Bu kadar terbiyesiz, kin ve nefret dolu, kötü söz söylemekten utanmayan bir toplum nasıl olmuşuz? Allah ıslah etsin bunları. Sen belli ki okumuyosun ve bu mahlukatları silmiyorsun.”