Şirketten yapılan açıklamaya göre, KATMER teknolojisi kullanılarak 30 kata kadar üretilebilen mikrodalga devrelerle oluşturulan mikrodalga modüller, klasik yöntemlerle üretilen modüllere göre çok daha küçük hacme sığdırılabiliyor. Böylece milli ve yerli olarak geliştirilen teknikle uydu/uzay çalışmalarında büyük avantaj elde ediliyor.

Söz konusu teknolojiyle iletim hatlarının üçüncü boyuta yerleştirilebilmesi sayesinde mikrodalga modüllerin harici baskı devre kartlarına gerek kalmayacak şekilde tasarlanabilmesi mümkün hale geliyor.

Bu nitelikleriyle KATMER teknolojisi, özellikle çok sayıda mikrodalga modül içeren radar ve elektronik harp sistemlerinin daha küçük hacimde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Yeni teknik, çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı askeri ve uzay uygulamalarında etkin şekilde kullanılıyor.

KATMER teknolojisi, malzemesinin iletken hatlar ve geçitlerle işlenerek tabakalar halinde üst üste dizilmesi ve fırınlanması yöntemiyle katmanlı seramik devre oluşturma yöntemi olarak tanımlanıyor. Teknoloji, geniş bir frekans bandında elektronik kart ve modül yapımında kullanılıyor.

Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknoloji, ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen süreçler ve bilgi birikimiyle üretildi.

Söz konusu teknolojiyle kara, hava, deniz ve uzay platformları için geliştirilen radar, elektronik harp ve uydu sistemleri için tasarlanan mikrodalga modüller, sızdırmaz yapıda ve yüksek güvenilirlikle askeri ve uzay standartlarına uygun üretilebilecek.