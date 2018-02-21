Türk savunma sanayisinin uluslararası markası ASELSAN'ın cirosu, geçen yıl 5 milyar lirayı aştı.
Şirketin 2017 çalışmalarını kapsayan Yönetı̇m Kurulu Faaliyet Raporu, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki sorumluluğunun ve ekonomik hacminin arttığını ortaya koydu.
Rapora göre, 2016'da en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan olarak sıralandı.
Son yıllarda ABD'nin savunmaya ayırdığı kaynaklardaki azalma eğilimi, yerini 2016'da artışa bıraktı. 2016'da Avrupa ve Asya-Okyanusya'da da bir önceki yıla göre artış gözlemlendi, Afrika'da ise azalma oldu.
2016 sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması, kur etkisiyle son 5 yılda 17,9 milyar dolardan 14,8 milyar dolara gerilemesine rağmen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si savunma harcamalarından oluştu.
SİPARİŞLERDEKİ ARTIŞ SÜRÜYOR
Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı sabit kalmakla birlikte, yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı arttı.
Sektörün doğası gereği, savunma projeleri yıllara yayılan projelerden oluşuyor. Ayrıca bir sistem projesinin başlangıcından teslimatına kadar geçen süre ortalama 4-5 yılı buluyor.
ASELSAN'ın uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış sözleşmeli yıllara yaygın proje tutarı 2017 sonu itibarıyla 6,8 milyar dolar oldu.
Şirket, bilanço tarihinden sonra da yaklaşık olarak 932 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN'ın elinde 2015 sonunda 4,3 milyarlık, 2016 sonunda 6,2 milyar dolarlık sipariş bulunuyordu.
5 MİLYAR EŞİĞİ AŞILDI
Şirket, yıl boyunca "Haberleşme ve bilgi teknolojileri", "Savunma sistem teknolojileri", "Radar ve elektronik harp sistemleri", "Mikroelektronik güdüm ve elektro-optik" ile "Ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon" alanlarında askeri ve sivil çözümleriyle yurt içi ve dışından gelen talepleri karşıladı.
ASELSAN, bu faaliyetleri sonucu toplam 5 milyar 360 milyon liralık satışa imza attı. Satışların 4 milyar 576 milyon 113 bin liralık kısmı yurt içine, 784 milyon 165 bin liralık kısmı yurt dışına yönelik gerçekleştirildi.
Şirketin cirosu, geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 42 artış gösterdi.
ASELSAN, 2015'te 2 milyar 780 milyon liralık, 2016'da 3 milyar 768 milyon liralık satış rakamına ulaşmıştı.
Şirket geçen yıl sonunda 1 milyar 388 milyon liralık net dönem karına imza attı.
ASELSAN'ın brüt kar marjı yüzde 25, faaliyet kar marjı yüzde 17, faiz amortisman vergi öncesi kar marjı yüzde 20 ve net kar marjı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.
ASELSAN'ın yıl sonu itibarıyla personel sayısı 5 bin 440 oldu.
Şirket çalışanlarının yüzde 59'u mühendis, yüzde 29'u teknisyen, yüzde 7'si idari personel, yüzde 3'ü büro personeli, yüzde 2'si işçi olarak kayıtlarda yer aldı.
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