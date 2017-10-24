Asena Atalay eski eşi Caner Erkin'le uzlaşmadı

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Caner Erkin'in avukatı, geçen ocak ayında davaya neden olan "Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" sözleriyle ilgili cumhuriyet savcılığının takipsizlik kararı verdiğini yapılan itirazın da reddedildiğini belirtti.