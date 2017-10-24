Asena Atalay eski eşi Caner Erkin'le uzlaşmadı

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'in sosyal medya hesabından yazdığı ve kendisini 'ahlaksız kadın' olarak gösterdiğini iddia ettiği mesajlar için açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davasında uzlaşma teklifini reddetti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen dayada Asena Atalay'ı avukatı Beyza Sındıraç, Caner Erkin'i de avukatı Aslı Kibar temsil etti.
Caner Erkin'in avukatı, geçen ocak ayında davaya neden olan "Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" sözleriyle ilgili cumhuriyet savcılığının takipsizlik kararı verdiğini yapılan itirazın da reddedildiğini belirtti.
Asena'nın avukatı Beyza Sındıraç ise Caner'in açıklamasından sonra özür dileyerek, sosyal medyadaki mesajlarını silmesi üzerine savcılığın takipsizlik kararını verdiğini belirtti.
Mahkeme tazminat davasının ön incelemesinin bittiğini belirterek, tarafları yasa gereği sulh ve arabuluculuğa teşvik etti.
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