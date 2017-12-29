Akşam life’da yer alan habere göre, oğulları Çınar’ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan çift, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı.

Tüm bu olayların perde arkasını Atalay, kitabında anlatacak. Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, bu eserinde hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.

