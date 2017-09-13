Asensio, APOEL maçında yok!

Real Madrid'in genç yıldızı talihsiz bir kazayla karşı karşıya kaldı.

Son dönemlerin Real Madrid özelinde en çok duyulan isimlerinden olan Marco Asensio, APOEL maçı öncesinde bacağını traş etti ve oluşan kıl dönmesi sebebiyle enfeksiyon geçirdi. Kıl dönmesi sebebiyle bu akşam APOEL maçında oynayamayacak olan Asensio'nun ne zaman sahalara döneceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Maç öncesinde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Zinedine Zidane, ''Asensio, antrenmanlara çıkabiliyor fakat antrenmanlara çıkmasına rağmen maçta giyilen çorapları yukarı çekmesine engel olan bir yarası var. Bu yüzden APOEL maçında bizimle olmayacak.'' dedi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla İspanya La Liga'da 3 maça çıkan Marco Asensio, 2 gol attı.