Asgari ücret zam miktarı, geçtiğimiz aylarda yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında belli olmuştu. İlk üç toplantıda asgari ücret miktarı konusunda anlaşılamayınca, asgari ücret zammı dördüncü toplantıya kalmış ve Bakan Sarıeroğlu, toplantı sonrasında 2018 asgari ücret miktarını açıklamıştı. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte de 2018 AGİ miktarı da ortaya çıktı. Peki asgari ücret ne kadar? 2018 AGİ ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (2018)

Asgari ücret zammının belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk üç toplantıda anlaşamayınca karar dördüncü toplantıya kaldı. 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, asgari ücretin net bin 603 TL (1603 TL) olarak belirlendiğini duyurdu. Aynı zamanda Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi.

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret miktarının belli olmasıyla birlikte AGİ miktarı da belli oldu. Yapılan asgari ücret zammı sonrasında AGİ miktarı da şu şekilde belirlendi;

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL