Asgari ücret zam miktarı, geçtiğimiz aylarda yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında belli olmuştu. İlk üç toplantıda asgari ücret miktarı konusunda anlaşılamayınca, asgari ücret zammı dördüncü toplantıya kalmış ve Bakan Sarıeroğlu, toplantı sonrasında 2018 asgari ücret miktarını açıklamıştı. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte de 2018 AGİ miktarı da ortaya çıktı. Peki asgari ücret ne kadar? 2018 AGİ ne kadar oldu?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (2018)
Asgari ücret zammının belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk üç toplantıda anlaşamayınca karar dördüncü toplantıya kaldı. 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.
Bakan Sarıeroğlu, asgari ücretin net bin 603 TL (1603 TL) olarak belirlendiğini duyurdu. Aynı zamanda Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi.
|
Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri
|Brüt Ücret
|2.029,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|284,13 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|20,30 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|1.725,08 TL
|Gelir Vergisi
|258,76 TL
|Damga Vergisi
|15,40 TL
|Kesintiler Toplamı
|578,59 TL
|Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)
|152,21 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|1.603,12 TL
AGİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücret miktarının belli olmasıyla birlikte AGİ miktarı da belli oldu. Yapılan asgari ücret zammı sonrasında AGİ miktarı da şu şekilde belirlendi;
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)
|1.603,12 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)
|1.633,57 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)
|1.656,40 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)
|1.679,23 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)
|1.709,67 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)
|1.709,67 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)
|1.709,67 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)
|1.603,12 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)
|1.625,95 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)
|1.648,79 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)
|1.679,23 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)
|1.694,45 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)
|1.709,67 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.