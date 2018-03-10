Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi'de 56. son bölüm heyecanı yaşandı. Safiye teslim olunca işlerin seyri değişti. Diğer yandan Pembe'nin keşfetiği sır yeni olayları peşinde getirdi. Şimdi gözler Aşk ve Mavi'nin 57. yeni bölüm fragmanında...

AŞK VE MAVİ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk ve Mavi yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Aşk ve Mavi 57. yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Yeni bölüm fragmanının yayınlanma tarihi tahmini olarak önümüzdeki hafta içi olacaktır.

AŞK VE MAVİ 56. SON BÖLÜM

Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirdi. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek istedi. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duydu ve Faysal'la hesaplaşmak istedi. Mavi ve Cemal onu durdurmaya çalıştılar. Mavi ve Ali tekrar bir araya gelmişlerdir. Mavi, Göreçkiler'in yanına dönmeye karar verdi. Pembe'nin keşfettiği büyük sır yeni kavgalara, ayrılıklara ve büyük bir yıkıma sebep olacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER